مجلس النواب يقرر عقد جلسته المقبلة في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس النواب عقد جلسته المقبلة في مدينة الزنتان بغرب ليبيا، دون أن يحدد موعدها، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام جلسة رسمية عُقِدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، قدم خلالها رئيس المجلس إحاطة حول مستجدات الأوضاع السياسية واللقاءات التي أجراها أخيرًا.

وأكد عقيلة صالح، خلال إحاطته، أن القوانين المنجزة من لجنة «6+6 أساس صحيح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي»، مشددًا على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية.

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ونقل عقيلة عن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة «دعم الوصول إلى تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات على أساس القوانين الصادرة عن مجلس النواب»، بحسب قوله.

وقال إنه اتفق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة يُجرى الاتفاق على آلية تشكيلها في أقرب وقت.

أكد رئيس مجلس النواب «تلبية الدعوة للاجتماع الخماسي على أن يكون جدول أعماله محددًا بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة يمنحها مجلس النواب الثقة، وإجراء الانتخابات».