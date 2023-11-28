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خبير لـ«بوابة الوسط»: ليبيا ستكون أولوية أوروبية في 2024 بسبب قرار النيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 05:42 مساء
خبير لـ«بوابة الوسط»: ليبيا ستكون أولوية أوروبية في 2024 بسبب قرار النيجر
مهاجرون يتنقلون داخل النيجر صوب الأراضي الليبية، 10 يونيو 2015، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت النيجر جارت ليبيا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رسميًا إلغاء عقوبة تهريب المهاجرين غير النظاميين، في خطوة ستكون لها انعكاسات على دول الجوار، فيما يرى مراقبون أن القضية سوف تجعل ليبيا أولوية بالنسبة لبروكسل التي تتحسس الآن «سيناريو الرعب».

وصرح الناطق باسم رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، بأن زعيم المجلس العسكري عبدالرحمن تياني قد ألغى التشريع الذي جرَّم تهريب المهاجرين.

ليبيا المتضرر الأول من قرار النيجر
وتعليقًا على القرار، أكد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة باريس بفرنسا، عماد الدين الحمروني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المتضرر الأول سيكون ليبيا ودول جنوب أوروبا ولذلك سيعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد فرصة لنجاح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا سنة 2024 وفق قوله.

وأشار الحمروني إلى التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والصحراء التي أدت إلى تبلور خريطة نفوذ جديدة بين القوى الكبرى، حيث انحسر النفوذ الفرنسي بشكل كبير، مقابل تزايد النفوذ الروسي والصيني ودخول الولايات المتحدة على الخط وتعزيز نفوذها خاصة في دول الساحل.

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وفي ظل حرب غزة يتابع الخبير الحمروني أنه «إذا طالت فستتأثر أوروبا أمنيًا واقتصاديًا لذلك أثيرت ببرشلونة الإسبانية هذه المسائل في المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد بين يومي 26 و27 نوفمبر الجاري» مضيفا أن ليبيا ستكون أولوية أوروبية لسنة 2024.

النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة
وقانون الهجرة الذي ألغاه المجلس العسكري الحاكم في النيجر كان من ضمن استراتيجية أوروبا الرامية إلى منع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا، فيما يعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015، في المقام الأول لسد طريق الهجرة من مدينة أغاديز الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.

وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي أصدرت النيجر القانون في 2015 والذي يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويحذر الخبراء في المنطقة من انعكاسات إلغاء القانون الذي سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. ووصف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية أولف لايسينج هذه الخطوة بأنها «سيناريو الرعب».

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