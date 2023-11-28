السفير الألماني يبحث في بنغازي الوضع السياسي ومعوقات عودة الشركات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي المعوقات التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل بالمدينة، إلى جانب الوضع السياسي وعدد من الملفات المتعلقة بالحكم المحلي والبرامج التنموية، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء زيارة إلى ديوان بلدية بنغازي، حيث التقوا رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري بحضور مدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة.

- حفتر يبحث مع السفير الألماني تطورات الأزمة الليبية

- بعد لقاء عقيلة.. أونماخت: مقترح باتيلي خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية

- وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات

وقالت بلدية بنغازي إن اللقاء جرى خلاله مناقشة الأعمال التي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

معوقات عودة الشركات الألمانية

وأضافت البلدية أن اللقاء تطرق إلى «المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي وتعد ألمانيا من أكبر الدعمين له. بالإضافة إلى مناقشة الصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في مدينة بنغازي، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تقدمها البلدية».

وأشارت إلى أن رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري أشاد خلال اللقاء بالدعم المقدم من ألمانيا إلى مدينة درنة والمدن والمناطق المجاورة لها المتضررة من الفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.