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القبض على متهم بترويج وإتجار المواد المخدرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 04:21 مساء
القبض على متهم بترويج وإتجار المواد المخدرة
مواد مخدرة جرى ضبطها بحوزة المتهم، 28 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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ألقى أعضاء قسم التحري والقبض بمكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على شخص بتهمة ترويج وإتجار المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

حشيش وحبوب هلوسة في حوزة المتهم
وحسب بيان صحفي نشرته وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، فقد ضُبط المتهم متلبسًا بترويج وحيازة المخدرات مختلفة الأنواع وبحوزته 24 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش، و18780 قرص هلوسة (XTC).

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واتُخِذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

مواد مخدرة جرى ضبطها بحوزة المتهم، 28 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
مواد مخدرة جرى ضبطها بحوزة المتهم، 28 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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