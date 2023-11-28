شركة سرت: حقل الراقوبة يحقق أعلى معدل إنتاج منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن حقل الراقوبة النفطي (جنوب غرب ليبيا) حقق معدل إنتاج بلغ 13 ألفا و300 برميل نفط خام، وهو معدل لم يجر الوصول إليه منذ العام 2011.

جاء إعلان ارتفاع الإنتاج عقب لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة مصطفى هماد مراقب الحقل علي القوى، والمشرفين وعددا من المستخدمين، حيث اطلع على سير العمليات بمعمل الغاز ومعمل الفرز، وحياهم على عطائهم الكبير وجهودهم العظيمة، وفق بيان صادر عن الشركة.

ارتفاع إنتاج حقل الراقوبة 1102 برميل في 2019

وارتفع إنتاج حقل الراقوبة 1102 برميل يوميا في يونيو 2019، مع إعلان الشركة إجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) في حقل الراقوبة.

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يشار إلى أن أول بئر استكشافية حُفرت بهذا الحقل في يناير العام 1961، وهي (هـ-1)، ووُضع الحقل على الإنتاج العام 1963، وتبلغ كثافة النفط المنتج منه 43 درجة.

من جولة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز مصطفى هماد في حقل الراقوبة. (شركة سرت)

من جولة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز مصطفى هماد في حقل الراقوبة. (شركة سرت)