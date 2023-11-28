تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر العملة الأميركية إلى 5.91 دينار من 5.96 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هبط سعر صرف اليورو إلى 6.41 دينار مقابل 6.45 دينار أمس، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.40 دينار.