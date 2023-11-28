  • Alwasat News
Atwasat

في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بـ«تجربة الموصل» في مشروعات إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 12:57 مساء
في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بـ«تجربة الموصل» في مشروعات إعمار درنة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 27 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

اقترح الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريحة الاستعانة بتجربة مدينة الموصل العراقية في إعادة إعمار مدينة درنة (شرق ليبيا)، التي دمرتها العاصفة المتوسطية «دانيال» بعد انهيار سديها في سبتمبر الماضي.

وفي إطار الحديث عن حل مشكلة الانقسام في ليبيا، وانعكاساتها على إعادة إعمار درنة، قال الدريجة: «السلطات العراقية سلمت مشروع إعمار الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أدار المشروع»، وذلك في تصريح إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv).

درنة.. دمار بعد «دانيال»
وفي سبتمبر الماضي، جرفت السيول التي شهدتها درنة الأحياء السكنية الواقعة بالقرب من مجاري الأودية، وأغرقتها بالكامل في المياه بمبانيها وأهلها، في مشهد يكشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال». 

وكما هو الحال في درنة بعد العاصفة «دانيال»، فقد تسبب تنظيم «داعش» في دمار كبير للبيوت بالموصل بعد تحريرها في العام 2017. وفي العام 2021، أعلنت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إعادة إعمار ما يزيد على 2700 منزل مدمر في مدينة الموصل القديمة، وفقا لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الذي تنفذه الوكالة الأممية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير أميركي: «خليج سرت» ينعش العودة القوية للنفط الليبي
تقرير أميركي: «خليج سرت» ينعش العودة القوية للنفط الليبي
المعداني: صيانة وتوسعة 22 مدرسة في سرت خلال الأشهر الماضية
المعداني: صيانة وتوسعة 22 مدرسة في سرت خلال الأشهر الماضية
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت
ضبط متهم بتحرير صكوك دون رصيد في بنغازي
ضبط متهم بتحرير صكوك دون رصيد في بنغازي
إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية
إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
معهد أفريقي: استراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل
معهد أفريقي: استراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن ......
في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بـ«تجربة الموصل» في مشروعات إعمار درنة
في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بـ«تجربة ......
«الرقابة على الأغذية» يفحص آبار البيضاء بعد تزايد الإصابات بالنزلة المعوية
«الرقابة على الأغذية» يفحص آبار البيضاء بعد تزايد الإصابات ......
إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية
إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية...
ضبط متهم بتحرير صكوك دون رصيد في بنغازي
ضبط متهم بتحرير صكوك دون رصيد في بنغازي...
المزيد