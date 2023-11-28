في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بـ«تجربة الموصل» في مشروعات إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريحة الاستعانة بتجربة مدينة الموصل العراقية في إعادة إعمار مدينة درنة (شرق ليبيا)، التي دمرتها العاصفة المتوسطية «دانيال» بعد انهيار سديها في سبتمبر الماضي.



وفي إطار الحديث عن حل مشكلة الانقسام في ليبيا، وانعكاساتها على إعادة إعمار درنة، قال الدريجة: «السلطات العراقية سلمت مشروع إعمار الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أدار المشروع»، وذلك في تصريح إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv).

درنة.. دمار بعد «دانيال»

وفي سبتمبر الماضي، جرفت السيول التي شهدتها درنة الأحياء السكنية الواقعة بالقرب من مجاري الأودية، وأغرقتها بالكامل في المياه بمبانيها وأهلها، في مشهد يكشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال».

وكما هو الحال في درنة بعد العاصفة «دانيال»، فقد تسبب تنظيم «داعش» في دمار كبير للبيوت بالموصل بعد تحريرها في العام 2017. وفي العام 2021، أعلنت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إعادة إعمار ما يزيد على 2700 منزل مدمر في مدينة الموصل القديمة، وفقا لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الذي تنفذه الوكالة الأممية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك