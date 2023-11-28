«الرقابة على الأغذية» يفحص آبار البيضاء بعد تزايد الإصابات بالنزلة المعوية

القاهرة - بوابة الوسط

شرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سحب عينات من مياه الآبار والمياه الجوفية في البيضاء، بعد تزايد حالات الإصابة بالنزلة المعوية في المدينة.

وتولى أفراد مختبر فرع المركز في شحات عملية سحب العينات من مصادر التغذية الرئيسية في المدينة بالتعاون مع جهاز التشغيل والصيانة بالجبل الأخضر، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

ولاحظ أفراد المختبر بالكشف الظاهري تلوث بعض مصادر المياه، وفق المركز الذي أكد اتخاذه الإجراءات القانونية، لضمان سلامة المواطنين.

فحص مصادر المياه في مدن الجبل الأخضر بعد «دانيال»

وأقدمت عدة جهات على إجراء أعمال فحص للمياه في مدن المنطقة الشرقية، ومنها درنة والبيضاء وشحات، عقب العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة خلال مطلع سبتمبر الماضي.

- إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء

وحينها، أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية من أجل تحديد جودة المياه بمدينة البيضاء. وأشارت الشركة إلى أن النتائج الأولية جيدة، وأظهرت خلو المياه من التلوث.

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال فحص مصدر للمياه في البيضاء، 28 نوفمبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال فحص مصدر للمياه في البيضاء، 28 نوفمبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)