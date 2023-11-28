«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية قوية إلى نشطة على ساحل سرت، وعلى الساحل الممتد من راس لانوف إلى شحات، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية على معظم الساحل، وتتراوح سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.