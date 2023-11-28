المعداني: صيانة وتوسعة 22 مدرسة في سرت خلال الأشهر الماضية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن عميد المجلس البلدي في سرت، مختار المعداني، تنفيذ مشروعات صيانة وتوسعة لـ22 مدرسة تعليمية في مختلف المحلات بالبلدية خلال الأشهر الماضية.

وقال المعداني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه جرت صيانة بعض المدارس للمرة الأولى منذ إنشائها، مشيرا إلى تمويل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمجلس النواب تلك المشروعات.

تكلفة صيانة المدارس في سرت

وأضاف عميد البلدية أن التكلفة المالية للصيانة تتراوح بين 600 ألف ومليون دينار للمدرسة الواحدة.

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توجد في سرت 91 مدرسة عامة وخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ويصل عدد الطلاب الدارسين بها لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة.

وقال مصدر بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لـ«بوابة الوسط» إن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ستمول إنشاء خمس مدارس جديدة في المدينة قريبا، بالإضافة إلى مدرستين يجري بناؤهما حاليا، هما «البيان» و«ابن خلدون»، وفاقت نسبة الإنجاز في أعمالهما 50%.