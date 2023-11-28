السوق الرسمية: انخفاض اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

واستقر سعر الدولار عند 4.81 دينار، سعر الجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.