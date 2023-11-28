بوريل يبحث مع الباعور التطورات السياسية في ليبيا وملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل مع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» طاهر الباعور تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في لقاء على هامش المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الإثنين، حسب منشور بوريل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الثلاثاء.

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وقال بوريل: «ناقشنا اهتمامنا المشترك بالحالة في الشرق الأوسط، وتحسين التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الهجرة، والحاجة إلى حلول سياسية في ليبيا».

الباعور يؤكد موقف ليبيا الرافض العدوان الإسرائيلي على غزة

وخلال مشاركته في المنتدى، أكد الباعور الموقف الثابت لليبيا حيال العدوان، منوهاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعتد على غزة فقط، وإنما اعتدى على العالم أجمع برفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب بالنظر بواقعية وبعين الحقيقة للاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعدم الانجرار وراء تزييف الحقائق والأحداث في غزة.