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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:50 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 نوفمبر 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية أحيانًا على الشمال الشرقي، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب التي تتكاثر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 21 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب وتتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، خاصة على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

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