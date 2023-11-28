شاهد.. برنامج «فلوسنا» يعيد التذكير بـ«درنة المنسية»

القاهرة - بوابة الوسط

يسلط برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على درنة التي غابت عن المشهد بعد مرور شهرين على كارثة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة، وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وسط أسئلة حول كيفية إدارة إعادة الإعمار مع إقبال فصل الشتاء، ما يمكن أن يزيد من معاناة المواطنين المتضررين.

وفي ظل انهيار سدي المدينة، فإن درنة باتت مهددة بمزيد من الأضرار في فصل الشتاء مع تهالك البنية التحتية، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة، وهو ما يثير تخوفات من تكرار المأساة، في ظل أحاديث متزايدة عن الإعمار دون وجود مؤشرات على الأرض تشير إلى اقتراب بدء مخططات التأهيل فعليًا.

وعلى الرغم من إعلان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة مجلس النواب عن مشروعات للبنية التحتية، فإن البرنامج يفتح نقاشا حول مدى جدية الإعلانات المتكررة وذلك مع كل من: الخبير الاقتصادي محسن دريجة، ورئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية هاني شنيب.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك