السفير الفرنسي يبحث مع مجلس الدولة مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى المجلس الأعلى للدولة مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي رفقة رئيس لجنة الشؤون السياسية عبدالعزيز حريبة، السفير الفرنسي لدى ليبيا رفقة المستشارة السياسية بالسفارة.

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وأفاد بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» بأن اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومبادرة باتيلي والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج يجتمع مع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)