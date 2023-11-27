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باتيلي: تجربة الجزائر في المصالحة وعضويتها باللجنة الأفريقية مفيدان لحل أزمة ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:13 مساء
باتيلي: تجربة الجزائر في المصالحة وعضويتها باللجنة الأفريقية مفيدان لحل أزمة ليبيا
لقاء عطاف وباتيلي بالجزائر العاصمة، الإثنين 27 نوفمبر 2023. (الخارجية الجزائرية)
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تحدث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي عن رؤيته لدور الجزائر في حل الأزمة الليبية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من خبرتها لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة التي يعيشونها منذ عدة سنوات.

وقال باتيلي خلال لقائه في الجزائر اليوم الإثنين مع وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، إنّ «تجربة المصالحة الوطنية وموقع الجزائر كعضو في اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى والمكلفة بحل الأزمة في ليبيا يمكن أن يكونا ذات فائدة كبيرة» لحل الأزمة في ليبيا

مخاطر الانقسام السياسي في ليبيا
وجدد باتيلي التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا لتمكين البلاد من مؤسسات ذات شرعية، محذرا من أن الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا الآن «له تداعيات سلبية، ليس فقط على السلام في ليبيا، بل أيضا على السلام والاستقرار في الدول المجاورة ودول الساحل».

وفي السياق ذاته أكد باتيلي أنّ حل الأزمة في ليبيا «يعني السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها».

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بدوره أبرز عطاف التأكيد «خلال المشاورات الثرية والمعمقة التي جمعته بباتيلي على أنّ السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لا يمكن ولا يجب أن ينسينا أنّ الشعب الليبي الشقيق لا يزال بحاجة ماسة إلى دعم المجموعة الدولية وهو يحاول رفع التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، ويسعى جاهدا لتضميد جراحه ولتوحيد صفوفه ولوضع حد نهائي للأزمة».

الجزائر تدعم المسارين الأممي والأفريقي في ليبيا
وأضاف عطاف أنّ الجزائر التي طالما وقفت إلى جانب ليبيا «قولا وفعلا، تؤكد اليوم أنها ستبقى وفية لسياستها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق والجار وستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة سواء من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الأفريقي».

وأشاد عطف بالمساعي المبذولة تحت لواء هاتين المنظمتين، مؤكدًا أنّ المسارين الأممي والأفريقي «مترابطان في المسعى ومتكاملان في المقصد ويدعمان بعضهما البعض في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إنهاء الأزمة وطي صفحة الانشقاقات وإعادة اللحمة» بين الليبيين.

واعتبر في هذا الخصوص أن مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم ومستدام للأزمة في ليبيا بحاجة أيضا إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين الليبيين، «في إطار مشروع وطني شامل وجامع بعيد كل البعد عن منطق التجاذبات والانقسامات وعن منطق الغالب والمغلوب».

مجلس النواب يعارض دعوة باتيلي للحوار
ودعا باتيلي الأطراف الـ5 الرئيسية في ليبيا إلى حوار سياسي، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد الجيش خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم وإعداد خارطة انتخابية توافقية.

لكن مجلس النواب أبدى رفضه المشاركة في هذا الاجتماع، واتهم في بيان البعثة الأممية بعدم احترام مخرجاته المتعلقة بالتعديل الدستوري، منتقدًا عدم دعوة حكومة أسامة حماد لهذا الحوار رغم حصولها على الثقة مقابل دعوة حكومة الوحدة الوطنية رغم انتهاء مدتها القانونية.

وبدورها اتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، باتيلي بـ«عدم الحياد والانحياز لأطراف معينة وعمله على ترسيخ الانقسام والتشظي بين الليبيين»، معتبرةً أنّه «غير كفء للتعامل مع الأزمة الليبية»، داعيةً إلى ضرورة تغييره.

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