باتيلي: الأمم المتحدة تحتاج إلى خبرة الجزائر لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي أن المنظمة الدولية «تحتاج إلى خبرة الجزائر لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة التي يعيشونها منذ عدة سنوات»، منوها إلى أنها «تلعب دورا مهما في حلها» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

واعتبر باتيلي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب لقائهما بالجزائر العاصمة اليوم الإثنين أن تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية وموقعها كعضو في اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى والمكلفة بحل الأزمة في ليبيا «يمكن أن يكونا ذات فائدة كبيرة» لدعم الجهد الأممي في ليبيا.

وشدد باتيلي خلال تصريحاته على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا لتمكين البلاد من مؤسسات ذات شرعية، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا الآن «له تداعيات سلبية، ليس فقط على السلام في ليبيا، بل أيضا على السلام والاستقرار في الدول المجاورة ودول الساحل».

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وفي ذات السياق يرى باتيلي أن حل الأزمة في ليبيا «يعني السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها».

وحل باتيلي اليوم في الجزائر لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية أحمد عطاف حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك بعد أيام من زيارته إلى المغرب ودعوته لقادة المؤسسات السياسية الليبيين إلى اجتماع قمة يحدد موعده عبر لقاء تحضيري يضم ممثلين عنه لتحديد جدول أعماله وفق ما أعلنته البعثة الأممية الخميس الماضي.