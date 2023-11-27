شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الملامح الجديدة التي كشفتها السيول والفيضانات عن الساقية القديمة بمدينة درنة، والقناة المائية التي تمتد لطول 7 كيلومترات.

والساقية التي تقع في منطقة كرسة على بعد 20 كيلومترًا غرب درنة أُنشئت بطول الوادي لحجز مياه ينابيع وادي الأنجيل، ومنها عين الأنجيل، وعين أم البيض، ونبع عين أم المناخر، وتوجيهها لخزان المياه على الساحل.

ويصل ارتفاع القناة المائية إلى 30 سنتيمترا، وعرضها 50 سنتيمترا، وهي منقورة في الصخر، وهذه أول مرة يصل الفيضان إلى تلك النقطة، التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 25 إلى 30 مترًا.

وتطرق البرنامج إلى أعمال لجنة حصر الأضرار والتعويضات التي ستقوم بتسليم الدفعة الثامنة من الصكوك لـ1000 متضرر في مدينة درنة خلال يومين.

ورصد البرنامج جانبا من فعاليات معرض ليبيا الزراعي في مركز تمنهنت للمعارض ببلدية البوانيس، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للنخلة، والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام.

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