  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 07:38 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 27 نوفمبر 2023
alwasat radio

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الملامح الجديدة التي كشفتها السيول والفيضانات عن الساقية القديمة بمدينة درنة، والقناة المائية التي تمتد لطول 7 كيلومترات.

والساقية التي تقع في منطقة كرسة على بعد 20 كيلومترًا غرب درنة أُنشئت بطول الوادي لحجز مياه ينابيع وادي الأنجيل، ومنها عين الأنجيل، وعين أم البيض، ونبع عين أم المناخر، وتوجيهها لخزان المياه على الساحل.

ويصل ارتفاع القناة المائية إلى 30 سنتيمترا، وعرضها 50 سنتيمترا، وهي منقورة في الصخر، وهذه أول مرة يصل الفيضان إلى تلك النقطة، التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 25 إلى 30 مترًا.

وتطرق البرنامج إلى أعمال لجنة حصر الأضرار والتعويضات التي ستقوم بتسليم الدفعة الثامنة من الصكوك لـ1000 متضرر في مدينة درنة خلال يومين.

ورصد البرنامج جانبا من فعاليات معرض ليبيا الزراعي في مركز تمنهنت للمعارض ببلدية البوانيس، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للنخلة، والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
حل الدولتين؟

حل الدولتين؟
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري

عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي

استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي الإنساني
تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي ...
الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية
الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية
الشهوبي يأذن بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة في مناقصة محدودة
الشهوبي يأذن بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة في مناقصة محدودة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا
باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا...
هل تضيف «التعليم» موضوع مكافحة الفساد إلى المناهج الدراسية؟
هل تضيف «التعليم» موضوع مكافحة الفساد إلى المناهج الدراسية؟...
عطاف لـ«باتيلي»: مسار الانتخابات بحاجة إلى مسار المصالحة
عطاف لـ«باتيلي»: مسار الانتخابات بحاجة إلى مسار المصالحة...
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى ......
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة...
المزيد