ضبط تاجري مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي متهمين بالاتجار في الحبوب المخدرة بالمدينة.

وأوقف أفراد القسم المتهمين خلال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 680 قرص مخدر نوع «ترامادول» إضافة إلى زجاجة من الخمر محلية الصنع، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ضبط المتهمين بترويج المخدرات

واعترف المتهم الأول بجلبه الحبوب المخدرة من قرية غدوة في الجنوب، وأقر الآخر بترويجها في مدينة بنغازي، وفق البيان.

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واتخذ الإجراءات القانونية ضدهما، ثم أحيلا إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.