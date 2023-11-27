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قرار لحكام النيجر الجدد يهدد بإغراق ليبيا بمزيد المهاجرين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 27 نوفمبر 2023, 01:25 مساء
قرار لحكام النيجر الجدد يهدد بإغراق ليبيا بمزيد المهاجرين
شاحنة محملة بالمهاجرين في صحراء النيجر، (أرشيفية: موند أفريك)
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ألغى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني، قانونا صدر في العام 2015 الذي يُجرّم تهريب المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا.

وبموجب هذا القانون، تعرض النيجريون الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.

وكشف مصدر مطّلع لموقع «موند أفريك» الفرنسي، أمس الأحد، عن القرار الذي يُرجّح أن يُحدث هزّة عنيفة في بروكسل، حيث كان الدعم للنظام النيجيري الذي أُطيح به في الـ26 من يوليو يستند قبل كل شيء إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا فيما سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين.

القانون أدى إلى تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في النيجر
وقال الموقع الفرنسي إنه منذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها.

وأدّى القانون إلى تحويل النيجر إلى مركز لاحتواء المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا المتجهين شمالًا، وتستضيف العاصمة نيامي مركز استقبال كبير يجري عبره إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، كما مول الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والولايات المتحدة عملية تعزيز خدمات مراقبة الحدود في النيجر.

إلغاء القانون ردًا على المواقف الأوروبية
وقررت النيجر إلغاء القانون ردًا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات القاسية للغاية التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، وفق «موند أفريك».

ويوم الجمعة الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا البرلمان الأوروبي، بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.

رحلة خطرة للمهاجرين من النيجر إلى أوروبا
وكشف تحقيق استقصائي صادر في شهر مايو 2023، أن المهاجرين ليس لديهم أي فرصة تقريبًا للبقاء على قيد الحياة خلال رحلتهم عبر الصحراء الكبرى من النيجر إلى ليبيا.

وأجرت وكالة الطب الشرعي الحدودي، ومقرها جنيف السويسرية، الدراسة التي أظهرت أنه منذ العام 2015، يواجه المهاجرون الذين يعبرون الصحراء للوصول إلى ليبيا مخاطر متزايدة تهدد أرواحهم بالموت.

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الدبيبة في مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء: نحتاج اهتماما أوروبيا أكبر بملف الهجرة
السفير الأوروبي: نرحب بمقترح ليبيا توقيع اتفاقية مع دول الساحل والصحراء لتنظيم تنقلات الأفراد

ففي ذلك العام، جعلت نيامي نقل وإيواء المهاجرين غير قانوني، مما أجبر السماسرة والمُتجِرين بالبشر، تفاديا للتهديد بالعقوبات الشديدة وتجنب السجن، على إيجاد طرق جديدة بعيدًا عن الطرق الرئيسية وأقل رقابة للسلطات.

وجرى إنشاء أشكال جديدة من مراقبة الحدود بدعم مالي وتقني من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي تسعى إلى وقف الهجرة عبر الصحراء. ففي السنوات التي تلت ذلك، سُجلت الآلاف من حالات الوفاة والفقد لمهاجرين في شمال النيجر.

القرار قبل مؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء
وجاء قرار النيجر قبل انعقاد مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، الذي ركز بشكل كبير على ملف الهجرة، وهو ما بدى جليًا في كلمات المشاركين، وأيضًا خلال مناقشاتهم.

ودعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى لعب دورٍ أكبر في هذا الملف وعدم إلقاء العبء فقط على الدول الأفريقية، وعبّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن رغبة الاتحاد في خلق شراكة مع التجمع للتعامل مع الظاهرة، مرحبا بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عملٍ كريمٍ لهم وعدم تعريضهم للإهانة.

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