تصادم سيارتين بطريق المطار.. ولا أضرار بشرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين مركبتين بطريق المطار بالعاصمة طرابلس دون وقوع أضرار بشرية.



وذكرت المديرية أن الحادث وقع نتيجة عدم انتباه سائق إحدى السيارتين بالقرب من مجمع غرغور، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأظهرت صور نشرتها المديرية آثار الدمار الذي لحق بالسيارتين.

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الحوادث المرورية حصدت أرواح أكثر من 1200 شخصٍ في النصف الأول من 2023

وحصدت الحوادث المرورية أرواح أكثر من 1200 ليبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك حسب تقرير إحصائي نصف سنوي أعدته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عبر منصة «حكومتنا» بيانًا إحصائيًا مصورًا «أنفوجراف» يفيد بأن إجمالي الحوادث المرورية بدءًا من يناير 2023 إلى يونيو 2023 في عموم البلاد بلغ 4184 حادثًا.

سيارة مهشمة جراء الحادث المروري بطريق المطار، 27 نوفمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

رجل مرور ينظم السير بعد الحادث المروري بطريق المطار، 27 نوفمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)