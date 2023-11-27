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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:37 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تأثير رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف غلى درنة أيضا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية غربية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق بينما تكون جنوبية شرقية على باقي الساحل تتحول غدا إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر ويصل اليوم إلى 2.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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