«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تأثير رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف غلى درنة أيضا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.