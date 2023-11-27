شركة المياه: قد نضطر إلى وقف الضخ من محطة الحدائق في بنغازي لنقص الإمداد المائي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي إنها قد تضطر لإيقاف الضخ من محطة مياه الحدائق لنقص في الإمداد المائي.

وأعلنت توقف الضخ من المحطة بعد انقطاع المياه عنها، مساء أمس الأحد، قبل أن تعاد التعبئة والضخ مجددا، فجر اليوم الإثنين، لكن ربما تتوقف مجددا لنقص الإمداد، وحتى استقرار وضع الشبكة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الشركة إلى مباشرة الفنيين في تشغيل محطتي مياه الماجوري وقاريونس فجر اليوم وضخ المياه.

خفض الإمداد المائي في بنغازي

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خفض الإمداد المائي في مدينة بنغازي من 280 ألف متر مكعب إلى 180 ألف متر مكعب في تمام التاسعة صباح أمس الأحد، ولمدة أربعة وعشرين ساعة.

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وقال الجهاز إن هذا الإجراء جاء «بناء على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إيقاف الإمداد المائي عن المناطق والأحياء الواقعة غرب المدينة التي تتغذى من غرفة تخفيض الضغط رقم 3».