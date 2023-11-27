حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 27 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاستقرار، اليوم الإثنين، على معظم مناطق البلاد مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 18 و27 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا مثيرة للأتربة على معظم المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و24 درجة مئوية، وتصل إلى 27 درجة مئوية على غات.