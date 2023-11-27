السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مثابل 6.06 دينار، واليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.25 دينار.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 4.81 دينار وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.