حكومة الدبيبة تراجع آلية سداد فاتورة المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة الكميات المحالة لشركات التوزيع، والمخصصات للشركة العامة للكهرباء.

حضر الاجتماع مدير شركة البريقة، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووزيري المواصلات، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية.

دراسة أسباب زيادة واردات البنزين والديزل

وقدم رئيس اللجنة تقريرًا تفصيليًا حول سير أعمال اللجنة والملفات التي أنجزتها، واجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بملف المحروقات في كافة جوانبه، موضحًا الكميات الموردة من البنزين والديزل من الخارج خلال عام 2022، ومناقشتها مع شركة البريقة لتحديد أسباب الزيادة في الطلب، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.

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وأكدت اللجنة أنها تعمل على وضع تصور عام بشأن سداد مؤسسة النفط قيمة الوقود وتضمين قيودها على حساب المالية العامة وحسابات المؤسسة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة كميات المحروقات المحالة لها من مؤسسة النفط وأسباب زيادتها.

وطالب الدبيبة اللجنة معالجة كافة المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الجاري.

كما استعرض الاجتماع منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة.