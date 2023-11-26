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معهد إيطالي يسلم بلدية سبها معدات زراعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 10:14 مساء
معهد إيطالي يسلم بلدية سبها معدات زراعية
بلدية سبها تتسلم معدات زراعية من معهد «سيهام باري»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي)
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تسلمت بلدية سبها، اليوم الأحد، معدات زراعية حديثة مقدمة من معهد «سيهام باري» الإيطالي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وبتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه المعدات هي الدفعة الثانية التي تتسلمها بلدية سبها ضمن خمس دفعات مقررة لصالحها، حيث ستساعد في تحسين الخدمات للمزارعين على مستوى البلدية، وتطوير الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في العمليات الزراعية، والميكنة الزراعية المستدامة.

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جرت مراسم التوقيع على استلام الآلات الزراعية بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي، ومدير مكتب الوزير آدم الطمزيني، والسكرتير الأول للسفير الإيطالي لدى ليبيا إرنستو سيتشيتيلي، ومندوب عن معهد «سيهام باري».

بلدية سبها تتسلم معدات زراعية من معهد «سيهام باري»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي)
بلدية سبها تتسلم معدات زراعية من معهد «سيهام باري»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي)
بلدية سبها تتسلم معدات زراعية من معهد «سيهام باري»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي)
بلدية سبها تتسلم معدات زراعية من معهد «سيهام باري»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي)
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