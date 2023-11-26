الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية...

تجاوز متوسط سعر الدولار أمام الدينار، اليوم الأحد، في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير، في إطار مواصلة موجة الارتفاع المتوصلة خلال الأسابيع الأخيرة.
وبلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم 6.02 دينار، مقارنة بـ5.59 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات على «فيسبوك».
سعرا اليورو والإسترليني مقابل الدينار
كما ارتفع سعر اليورو إلى 6.50 دينار مقارنة بـ6.38 دينار. وسجل الجنيه الإسترليني 7.40 دينار مقابل 7.30 في تعاملات الأمس، بينما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار، وانخفض سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 283 دينارًا للغرام.
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