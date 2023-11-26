الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز متوسط سعر الدولار أمام الدينار، اليوم الأحد، في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير، في إطار مواصلة موجة الارتفاع المتوصلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم 6.02 دينار، مقارنة بـ5.59 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات على «فيسبوك».