المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، وفدًا من أعيان وحكماء قبيلة الزنتان، لبحث ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات والأوضاع في المنطقة الغربية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي مع وفد الزنتان الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس تناول «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودور أعيان وحكماء قبيلة الزنتان في مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة لتوحيد الجهود من أجل ضمان استقرار المنطقة الغربية».

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وأوضح أن وفد الزنتان أثنى خلال اللقاء «على الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في لم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، تلبيةً لرغبة أبناء الشعب الليبي والمضي قدمًا نحو الانتخابات».

يأتي لقاء المنفي مع وفد الزنتان في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية من مختلف أنحاء ليبيا وذلك لحشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية.

لقاء المنفي مع وفد أعيان وحكماء الزنتان، الأحد 26 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)