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بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة تعمل بخلية واحدة (كنموذج رقم 1) في مدينة الزاوية غرب ليبيا، واصفة هذه الخطوة بأنها «سابقة هي الأولى من نوعها في ليبيا».

 تنفيذ محطة الزاوية 66/11 ك.ف
وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الأحد، فقد تابع مجلس إدارة الشركة أعمال تنفيذ محطة الزاوية 66/11 ك.ف، التي سيجري إدخالها على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية. وأوضح البيان: «المحطة ستغذي مناطق الزاوية وتامزاوة وققم والسريرة بالتيار الكهربائي»

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة 66 كيلو فولت في أم الجداول بالمنطقة الجنوبية، وذلك لتغذية عدد من المناطق، هي: براك المطار - اشكدة - برقن. وقالت الشركة، في بيان، إن المحطة الجديدة ستعمل بدلا من المحطة المتهالكة، مضيفة أن نسبة الإنجاز بها وصلت إلى مراحل متقدمة.

من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية، 26 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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