برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب برلمان أطفال ليبيا، اليوم الأحد، فتاة لرئاسته، وذلك بعملية اقتراع أقيمت في مسرح كلية الدعوة الإسلامية بجمعية الدعوة الإسلامية.

وفازت أميرة طارق العائب برئاسة المجلس، بينما اختار الأعضاء هنيبيال عبد الغني الشائبي نائبا أول والحسن حمد علي الغواري نائبا ثانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».



لجان برلمان أطفال ليبيا

وعلى صعيد لجان برلمان أطفال ليبيا، فازت ساجدة رمضان جمعة الحجاجي برئاسة لجنة الثقافـة، ومبروكة موسي السوكني للشؤون الاجتماعية، وفرج عثمان فرج عبدالله لحقوق الطفل، وإبراهيم محمد إبراهيم اسكيليح للتعليم، ومحمد علي امحمد للصحة، وإسلام خالد سالم اعليجة للبيئة، وسراج إسماعيل رحومة الديب للإعلام.

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وجرت عملية مراسم التسليم والتسلم بين رئيس البرلمان عن الدورة البرلمانية 2021-2022 علي إدريس اظويهر، والرئيسة المنتخبة للدورة البرلمانية 2023-2024 أميره طارق العائب. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية للبرلمان نهاية ديسمبر 2023.

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء أبوبكر الكيلاني إن الوزارة «تدعم عمل البرلمان منذ تأسيسه علي المستوي المحلي والدولي، وأتاحت لأعضائه فرصة التعبير وإبداء الآراء والعمل علي اقتراح التوصيات من خلال جلساتهم البرلمانية، وإحالتها إلى الجهات التشريعية والتنفيدية في الدولة».



وفي يوليو الماضي، جرى انتخاب أول برلمان لأطفال ليبيا برعاية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وذلك بعد 6 سنوات من إعلان تأسيسه تحت شعار «التفاؤل - التفاؤل - التفاؤل» من أجل صناعة مستقبل واعد.

من عملية التصويت لرئاسة برلمان أطفال ليبيا، 26 نوفمبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة خلال عملية التصويت لرئاسة برلمان أطفال ليبيا، 26 نوفمبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)