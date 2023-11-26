تحذير من الرياح على الساحل بين بنغازي وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من بنغازي إلى طبرق اليوم الأحد.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري، إن سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، وذلك في الفترة من التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي إلى الثانية عشرة غدا، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 أمتار و5.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر على ساحل سرت مع سقوط أمطار خفيفة اليوم.

- الرياح شمالية غربية، وتتحول نهار الغد الإثنين إلى جنوب شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وإلى غربي على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح ما بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و3.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون مضطربا هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر أحيانا اليوم.

- أجواء متقلبة وأمطار متفرقة.. حالة الطقس في ليبيا (الأحد 26 نوفمبر 2023)

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية على ساحل الخليج، وسرعتها تتراوح ما بين 5 عقد و25 عقدة، وتصل نهار اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 و4.50 متر، ويصل صباح اليوم إلى 5.50 متر على ساحل شحات.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤيـة رديئة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

خريطة بتوقعات الطقس على الساحل الليبي، الأحد 26 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد)

خريطة بتوقعات الطقس على الساحل الليبي، الأحد 26 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد)

خريطة بتوقعات الطقس على الساحل الليبي، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد)