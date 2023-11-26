إعادة تشكيل «عمومية النظافة» التابعة لحكومة حماد

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركات العامة لخدمات النظافة التابعة لها.

وتوجد في ليبيا جمعيتان عموميتان لتلك الشركات، إحداهما في شرق البلاد تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وأخرى في غرب البلاد تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وحسب نص القرار، عين حماد كلا من «وزير الحكم المحلي لرئاسة الجمعية العمومية، الذي سيعمل جنبًا إلى جنب مع وزير الموارد المائية، محمد دومة».

حكومة حماد: تعزيز جهود تحسين خدمات النظافة

ويأتي تشكيل الجمعية في إجراء تقول حكومة حماد إنه يهدف إلى «تعزيز جهود تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع المهم»، إذ من المقرر أن «تعمل الجمعية العمومية على تطوير إستراتيجيات جديدة من خلال حملات توعوية وتثقيفية تستهدف جميع شرائح المجتمع»، وفق الحكومة.

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وفي فبراير الماضي أعادت حكومة حماد تشكيل تلك الجمعية العمومية برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية عدد من الوزراء. وسبقتها حكومة الدبيبة التي أعادت تشكيل جمعية عمومية لشركات خدمات النظافة العامة التابعة لها في ديسمبر، برئاسة وزير العمل والتأهيل.