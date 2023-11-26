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«أجواء متقلبة» و«أمطار متفرقة».. حالة الطقس في ليبيا (الأحد 26 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 10:04 صباحا
«أجواء متقلبة» و«أمطار متفرقة».. حالة الطقس في ليبيا (الأحد 26 نوفمبر 2023)
النشرة الجوية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، واحتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويشمل الغد مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة، وتتحول مساء اليوم إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية خفيفة السرعة، وتنشط الثلاثاء على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتتحول من الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة، وتنشط الثلاثاء على بنغازي والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 20 و25 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على الواحات.
الرياح: جنوبية غربية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

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