أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (26 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.



وحافظ سعر الدولار على مستوى 4.81 دينار وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.06 مقابل 6.03 دينار، واليورو إلى 5.26 مقابل 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 من 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.