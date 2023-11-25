شاهد في «تغطية خاصة»: باتيلي يقترح، القيادة ترفض.. ماذا بعد؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «الوسط»، مساء السبت، على دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته بعقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي «المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي» لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

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