القبض على فتاتين استدرجتا رجلًا وتورطتا في سرقته والاعتداء عليه في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مركز شرطة تاجوراء من ضبط فتاتين متهمتين بمحاولة خطف وسرقة شخص، بعد تورطهما في ضرب شخص وإلقائه على الطريق الساحلي بجانب مصرف شمال أفريقيا.

وأوضحت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن مركز شرطة تاجوراء تلقى في 17 نوفمبر الجاري بلاغا بوجود شخص ملقى بجانب مصرف شمال أفريقيا بعد تعرضه للضرب المفضي إلى الموت، مضيفة أن شرطة النجدة بمديرية أمن تاجوراء قامت بإسعاف المجني عليه.

3 مجهولين يعتدون على المجني عليه

وقال المجني عليه في التحقيقات إن «فتاة تدعى (ع. م. ا) استدرجته إلى مكان حصول الواقعة، حيث اعترض سبيله ثلاثة مجهولين على متن سيارة (نوع هواندي أفانتي رصاصية اللون) معتمة الزجاج واعتدوا عليه بالضرب ومحاولة خطفه وتركوه بعد الاستيلاء على سيارته (نوع كيا بيكانتو برتقالية اللون غير معروفة الرقم) وهاتفه».

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وأول أمس الخميس تمكن أعضاء مركز شرطة الغربي بمديرية أمن طرابلس من ضبط متهمة في الواقعة من مواليد العام 2003 مقيمة بمنطقة صلاح الدين وبحوزتها الهاتف المحمول (نوع آيفون 14) المسروق من المجنى عليه عندما كانت تحاول بيعه لأحد محلات الهواتف.

وجرت إحالة المتهمة المذكورة إلى مركز شرطة تاجوراء وضبط الفتاة الأخرى التي قامت باستدراج المجنى عليه والمقيمة بمنطقة الهضبة الخضراء.

تفكيك السيارة المسروقة وبيعها بالقطعة

كما جرى ضبط أحد المطلوبين في الواقعة، واعترف بقيامه بالمشاركة في عملية محاولة الخطف وسرقة سيارة المجني عليه والتي قام بتفكيكها وبيعها قطعًا.

وقالت الوزارة إنه جرى استرجاع أجزاء من سيارة المجني عليه وضبط السيارة التي استعملها المتهمون في الواقعة؛ فيما اتخذت الإجراءات القانونية وإحالة الجناة إلى مركز شرطة تاجوراء، وجارٍ البحث لضبط باقي أفراد العصابة.

جزء من سيارة المجني عليه بعد ضبطها مع المتهمين في واقعة السرقة بتاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جزء من سيارة المجني عليه بعد ضبطها مع المتهمين في واقعة السرقة بتاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

متهم في واقعة سرقة شاب بتاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)