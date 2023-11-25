«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط القبة - شحات...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال صيانة خط القبة - شحات جهد «66 ك.ف» كمرحلة أولى.
وشملت الأعمال استبدال أسلاك متهالكة بأخرى جديدة وعوازل وملحقاتها، فيما يجري التنسيق للبدء في أعمال صيانة المرحلة الثانية على خط القبة - لملودة بطول 15 كيلومترًا، وفق بيان صادر عن الشركة.
«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وصيانة مكونات الشبكة في عديد المناطق حفاظًا على استقرار الشبكة وضمان وصولها إلى المواطنين في جميع ربوع ليبيا، وفق البيان.
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