«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط القبة - شحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال صيانة خط القبة - شحات جهد «66 ك.ف» كمرحلة أولى.

وشملت الأعمال استبدال أسلاك متهالكة بأخرى جديدة وعوازل وملحقاتها، فيما يجري التنسيق للبدء في أعمال صيانة المرحلة الثانية على خط القبة - لملودة بطول 15 كيلومترًا، وفق بيان صادر عن الشركة.

«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وصيانة مكونات الشبكة في عديد المناطق حفاظًا على استقرار الشبكة وضمان وصولها إلى المواطنين في جميع ربوع ليبيا، وفق البيان.

من أعمال صيانة خط القبة - شحات، 24 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط القبة - شحات، 24 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)