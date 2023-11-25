السفير الألماني لدى ليبيا يشارك في افتتاح حملة «16 يومًا» لمناهضة العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في افتتاح حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار «لا للعنف النفسي والعاطفي».

وقال أونماخت إنها فرصة لنا جميعًا للوقوف متحدين والعمل من أجل إنهاء هذا العنف، حسبما ذكرت السفارة على حسابها في موقع «فيسبوك»، مضيفة أن العنف ضد المرأة قضية عالمية مهمة.

ضرورة احترام المرأة والمساواة بين الجميع

وأضاف السفير: «نفتخر بالانضمام إلى جمعية (الأمل في الله) في هذه الجهود المهمة ونسعى معًا لتعزيز الوعي وتشجيع الحوار حول هذه المسألة الحيوية. إننا نؤمن بأنه من خلال التوعية والتعليم يمكننا تعزيز مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة بين الجميع».

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وصباح اليوم، أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) الحملة التوعوية «16 يومًا.. العنف ضد المرأة».

وتركز الحملة على «المنع والحماية»، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تشجيع اتخاذ تدابير الوقاية والحماية لمكافحة العنف ضد المرأة.

من مشاركة للسفير الألمانى لدى ليبيا في حملة لمناهضة العنف ضد المرأة (حساب السفارة بموقع فيسبوك9