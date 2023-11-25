الباعور: موقف أفريقي مشتت بشأن مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الطاهر الباعور: «تشتت الموقف الأفريقي في التفاوض، لحصول دول أفريقية على عضوية دائمة بالمجلس، يعرقل توحيد الموقف التفاوضي للقارة، ويضعف فاعليتها».

وشارك الباعور في أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرة، التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتحقيق مطلب القارة بالحصول على عضوية دائمة بالمجلس. وأكد، في كلمته، أهمية الحفاظ على موقف أفريقي موحد بشأن إصلاح مجلس الأمن، والمؤسس على ما ورد في «إعلان سرت» و«توافق إزولويني»، وفق منصة «حكومتنا».

عطاف يلتقي الباعور.. ويتشاور مع جاكوسو حول ملف المصالحة الليبية

وفي يونيو 2006، حمل «إعلان سرت»، الذي صدر في ختام الاجتماعات التي استضافتها مدينة سرت الليبية لرؤساء دول و حكومات الدول الأفريقية في دورتهم العادية الخامسة، مطالبة بضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، والحاجة إلى جعل أفريقيا تتمتع بحقوقها المشروعة في تمثيل جغرافي عادل ومنصف في عملية الإصلاح. ورأى القادة والزعماء أن الإصلاح يجب أن يتضمن تخصيص مقعدين دائمين لأفريقيا مع جميع الامتيازات، بما فيها حق النقض، وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن.

محادثات جزائرية بشأن المصالحة الليبية

وخلال الاجتماع نفسه، بحثت الجزائر مع ممثل اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى المكلفة بملف المصالحة الوطنية في ليبيا تطورات الملف، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرة في غينيا الاستوائية. وأجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مدينة أويالا بغينيا الاستوائية، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرة التي تهدف لرفع الظلم التاريخي على القارة الأفريقية في مجلس الأمن.

من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرة، التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بإصلاح مجلس الأمن. (حكومتنا)