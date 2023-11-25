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ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 02:10 مساء
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 نوفمبر 2023)
أسعار صرف العملات الدولية في السوق الموازية. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع متوسط سعر صرف الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. 

وصعد سعر الدولار إلى 5.94 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعرا الإسترليني واليورو مقابل الدينار
وفي حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.30 دينار، ارتفع سعر اليورو إلى 6.38 دينار مقابل 6.36 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار، واستقر سعر كسر الذهب «عيار 18» عند 279 دينارا للغرام.

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