ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وصعد سعر الدولار إلى 5.94 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».