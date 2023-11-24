سفارات دول الاتحاد الأوروبي: نؤيد دعوة باتيلي لاجتماع تحضيري ليبي يمهد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد في ليبيا بيانا، اليوم الجمعة، أكدت فيه تأييدها إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الدعوة لاجتماع تحضيري يحضره ممثلون عن الأطراف الليبية.

وأعلن باتيلي تمديد دعوته إلى الأطراف المعنية في ليبيا، لحضور اجتماع من أجل التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالقضايا السياسية المتنازع عليها، لتنفيذ العملية الانتخابية.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الأوروبية: «نشجع بشدة الأطراف المعنية في ليبيا على الاستجابة للدعوة الشعبية، لوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وتجديد شرعية المؤسسات من خلال قبول دعوة الممثل الخاص، والمشاركة بشكل بنّاء وبروح من التوافق، للوصول إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق للانتخابات الوطنية».

خطة باتيلي مثار جدل

وفي بيان للبعثة الأممية، أمس الخميس، اقترح باتيلي عقد اجتماع تحضيري بمشاركة «ممثلي الأطراف الخمسة لتحديد موعد اجتماع رؤساء مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب».

والأطراف الخمسة المشار إليها هم: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

- جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي

- خطة باتيلي الجديدة على طاولة «خماسية»

- «النواب» يتحفظ على عدم دعوة حكومة حماد لاجتماع باتيلي.. ويؤكد رفضه أي حوار «لا يحترم الإرادة الليبية»

بدوره، أكد مجلس النواب، اليوم الجمعة، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، مبديا تحفظه على عدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع.