«النواب» يتحفظ على عدم دعوة حكومة حماد لاجتماع باتيلي.. ويؤكد رفضه أي حوار «لا يحترم الإرادة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مجلس النواب، اليوم الجمعة، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، مبديا تحفظه على عدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، برقم 11 للعام 2023 بشأن دعوة الحوار من قِبل البعثة الأممية.

رفض تكرار التجارب السابقة

وأكد المجلس «رفضه تكرار التجارب السابقة التي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية، ولن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قِبل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا».

وجاء في البيان أن «المجلس تابع البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الذي دعا فيه المجلس إلى تعيين ممثل عنه لحضور اللقاءات التحضيرية لاجتماع تنوي البعثة تنظيمه لقادة المؤسسات الفاعلة، لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات».

انتقاد عدم دعوة حكومة حماد لاجتماع المبعوث الأممي

وأعرب مجلس النواب عن تحفظه (جملة وتفصيلا) على ما ورد في بيان باتيلي، خاصة «عدم احترام البعثة الأممية مخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع على الرغم من أنها الحكومة الشرعية التي منحها المجلس ثقته عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية (الموقتة)».

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وأكد المجلس تمسكه بمبادئه السياسية فيما يتعلق باحترام إرادة العشب الليبي، وذلك من خلال صناديق الاقتراع، وبشفافية تامة بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية.