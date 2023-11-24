«النواب» يتحفظ على عدم دعوة حكومة حماد لاجتماع باتيلي.. ويؤكد رفضه أي حوار «لا يحترم الإرادة الليبية»

أكد مجلس النواب، اليوم الجمعة، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، مبديا تحفظه على عدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، برقم 11 للعام 2023 بشأن دعوة الحوار من قِبل البعثة الأممية.
رفض تكرار التجارب السابقة
وأكد المجلس «رفضه تكرار التجارب السابقة التي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية، ولن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قِبل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا».
وجاء في البيان أن «المجلس تابع البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الذي دعا فيه المجلس إلى تعيين ممثل عنه لحضور اللقاءات التحضيرية لاجتماع تنوي البعثة تنظيمه لقادة المؤسسات الفاعلة، لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات».
انتقاد عدم دعوة حكومة حماد لاجتماع المبعوث الأممي
وأعرب مجلس النواب عن تحفظه (جملة وتفصيلا) على ما ورد في بيان باتيلي، خاصة «عدم احترام البعثة الأممية مخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع على الرغم من أنها الحكومة الشرعية التي منحها المجلس ثقته عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية (الموقتة)».
- باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات
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وأكد المجلس تمسكه بمبادئه السياسية فيما يتعلق باحترام إرادة العشب الليبي، وذلك من خلال صناديق الاقتراع، وبشفافية تامة بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية.
دعوة باتيلي إلى اجتماع لتجاوز القضايا الخلافية
وأمس الخميس، دعا باتيلي قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» و«القيادة العامة» للجيش الوطني الليبي، لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
حكومة حماد تنتقد مشاركة «الرئاسي» وحكومة الدبيبة في الحوار
من جهتها، أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم عن «استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة) في الحوار الذي يعتزم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عقده مقابل إقصاء حكومة معينة من مجلس النواب».
وأكدت حكومة حماد رفضها إشراك المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في الاجتماع، الذي يهدف لبحث معوقات سير العملية الانتخابية، دافعة بأن هذين الطرفين «كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة، وانتهت مدتها وولايتها». كما أنها «لم تُنتخب» و«لم تنبثق عن كيانات الشرعية المنتخبة».
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