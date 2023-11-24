مستشار ملاك المحافظ الاستثمارية: عددنا 264 ألفا.. ونريد 20 ألف دينار سلفة تحت التسوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار القانوني لحراك ملاك المحافظ الاستثمارية محمد عريبي إن عدد الملاك يبلغ 264 ألف شخص، مضيفا أن مطالبهم الآن تتركز بالحصول على سلفة تحت التسوية لا تقل عن 20 ألف دينار لكل منهم بواقع خمسة مليارات و200 مليون دينار للعدد الإجمالي.

واشتكى عريبي في حديثه إلى برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «WTV» من أن ملاك المحافظ «حرموا من حقوقهم» سواء في التعيين أو الضمان الاجتماعي وغيره، مضيفا أنه مُعين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن مربوط برقم مالي، أي لا يتقاضى أي مستحقات إلا بعد تسوية ملف المحفظة الاستثمارية الخاصة به.

مطالبة بسلفة إلى حين تسوية ملف المحافظ الاستثمارية

وحول أنه لم يعد يستحق المحفظة الاستثمارية، رد عريبي بأنه جرى تخصيصها له مع إقرار برنامج توزيع الثروة في العام 2008، متابعا: «لم أكن معينا بالدولة حينها، وفي وقتها حصل آخرون على حقوق عينية مثل سيارات أو أراض أو عقارات، بينما وقتها كنت بلا عمل وأرعى أسرة».

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وأضاف أنه الآن يلجا إلى الأعمال الحرة لكي ينفق على أسرته أو يحصل عىل مساعدة من بعض الناس، مكملا: «نحن نكافح ونعاني وسط غلاء المعيشة»

وأردف: «نطلب سلفة تحت التسوية.. أي شيء يعزز الثقة بين الملاك والصندوق (صندوق الضمان الاجتماعي) فورا بأي قيمة.. الناس لم تعد تجد أي مبالغ»، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقل مبلغ السلفة عن 20 ألف دينار لكل مستحق، وذلك حتى تسوية الملف تماما.