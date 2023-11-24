«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى غربية نشطة إلى قوية الليلة وغدًا على طول الساحل تصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر الليلة وغدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعته تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل غدًا إلى 30 عقدة على معظم الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و3.00 أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا ظهر غد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الريح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول غدًا إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة ظهر غد على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة الى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
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