«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى غربية نشطة إلى قوية الليلة وغدًا على طول الساحل تصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر الليلة وغدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعته تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل غدًا إلى 30 عقدة على معظم الساحل.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و3.00 أمتار.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا ظهر غد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.