حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 24 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيير في حالة الطقس، اليوم الجمعة، إذ تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى قوية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: تتكاثر السحب مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، وتكون الفرصة أفضل غدًا على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا غدًا قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر/ساعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة على أغلب مناطق الجبل الغربي.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: تتكاثر السحب مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومتر/ساعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب اليوم على غدامس والحمادة.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدًا على غدامس والحمادة.