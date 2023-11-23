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في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 10:43 مساء
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
الصفحة الأولى من العدد «418» من جريدة «الوسط»، الخميس 23 نوفمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم العدد 418 من جريدة «الوسط» وفي صفحته الأولى تقرير تحليلي مجمع يرصد واقع ومستقبل الأزمة السياسية في ليبيا. التقرير التحليلي جاء تحت عنوان «في جولات الخطوات الملموسة مع أطراف العملية السياسية .. باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي».

توجه جديد لموسكو انطلاقًا من ليبيا
ونقرأ في الصفحة الثالثة تقريرًا حول التوسع الروسي العسكري في أفريقيا عبر ليبيا، وجاء عنوانه «توجه جديد لموسكو انطلاقًا من ليبيا.. الفيلق الأفريقي الروسي.. هل يكون بديل فاغنر؟».

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الهجرة غير القانونية.. ملف يبحث عن حلول جذرية
ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير مجمع عن الهجرة غير النظامية وجاء بعنوان «أصبح يهدد الأمن الاجتماعي للبلاد.. الهجرة غير القانونية.. ملف يبحث عن حلول جذرية.. بمشاركة أوروبا ودول الساحل والصحراء.. مؤتمر حول الظاهرة 27 نوفمبر بطرابلس».

أيضًا في الصفحة نفسها نطالع موضوعًا على هامش مؤتمر طرابلس الدولي حول الهجرة غير القانونية، ومن بين عناوينه عنوان يقول «الوطن الجزائرية تزعم قبول حكومة الدبيبة دمج مهاجري جنوب الصحراء».

توابع شائعات ارتفاع منسوب البحر في درنة
وفي الصفحة الخامسة نقرأ موضوعًا بعنوان «نفتها هيئة السلامة الوطنية وطمأنت السكان.. شبح الفيضان.. توابع شائعات ارتفاع منسوب البحر في درنة».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا بعنوان «في منشور على حسابه بمنصة إكس .. باتيلي يدعو القادة السياسيين إلى الاستماع لمطالب الأطفال».

- للاطلاع على العدد 418 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

هدنة غزة.. انتصار للمقاومة أمام أسلحة الاحتلال والدعم الأميركي؟
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحتين السادسة والسابعة ملفًا يضم عديد الموضوعات عن تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة منها موضوع بعنوان «الهدنة في غزة.. انتصار للمقاومة أمام سلاح الاحتلال ودعم واشنطن؟». أيضًا نقرأ تقريرًا بعنوان «محللون: طوفان الأقصى تهزم الرؤية الأميركية وتخلق عاملًا جديدًا».

ومن الشأن العربي والدولي إلى صفحتي الرأي ثم الاقتصاد، ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها موضوع بعنوان «ارتفاع النفط الليبي.. وماكينات مصنع البولي إيثيلين تعاود الدوران».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير بعنوان «اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية».

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احتجاجات المثقفين ضد إبادة شعب غزة مستمرة
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا موسعًا بعنوان «استقالة محررة الشعر في نيويورك تايمز.. احتجاجات المثقفين ضد إبادة شعب غزة مستمرة».

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعات منها تقرير بعنوان «منصة لتوعية الفنانين بحقوقهم في عصر الرقمنة»

ونقرأ فيها أيضًا موضوعًا بعنوان «200 عمل يستعرضها متحف متروبوليتان نيويورك.. 1000عام من التأثير البيزنطي على الفن الأفريقي».

«فرسان المتوسط» يروض أسود الكاميرون ويكتفي بتعادل إيجابي
وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها موضوع بعنوان «الدوري الممتاز يعود بمباراتي ديربي في العاصمة ومصراتة».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع يتابع المواجهة التي انتهت بتعادل إيجابي مستحق بين منتخب ليبيا الوطني ونظيره الكاميروني الملقب بالأسود غير المروضة على ملعب شهداء بنينا، وجاء بعنوان «ميتشو يقود بداية قوية للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال».

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