اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

القاهرة - بوابة الوسط

قام عضو المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بترقية آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشهد اللافي والدبيبة إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

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وحضر الحفل نائب رئيس الأركان الفريق صلاح النمروش، ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، ورئيس الغرفة المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي المقدم عبدالسلام زوبي، وعدد من الضباط وضباط الصف بالجيش.

كما شارك الدبيبة مع اللافي وتكالة في افتتاح منتدى وناد رياضي ومرافق خدمية أخرى للواء 444 قتال، وذلك على هامش الحفل الذي أقيم بمعسكر التكبالي في طرابلس.

مشاركة اللافي والدبيبة حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي اللواء 444 قتال. (حكومتنا)

حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي اللواء 444 قتال. (حكومتنا)

حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي اللواء 444 قتال. (حكومتنا)