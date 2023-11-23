الباعور يبحث مع مبعوث صيني رفع التعاون الدبلوماسي ونقل السفارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو يوي شي رفع مستوى التعاون الدبلوماسي ونقل السفارة إلى طرابلس.

والتقى الباعور الدبلوماسي الصيني والوفد الحكومي المرافق له، اليوم الخميس، بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية، وذلك على هامش مشاركة ليبيا في اجتماع مجموعة العشرة على مستوى الخبراء ووزراء الخارجية واجتماع القمة للدول الأعضاء الذي سيعقد يوم 25 نوفمبر الجاري بمدينة أويالا، وفق بيان صادر عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس تلقته «بوابة الوسط».

وجاء في البيان أن الباعور ناقش مع الوفد الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد الجانب الصيني لمواصلة دعمه لاستقرار ليبيا، وتطلعها لتنسيق المواقف في إطار عضويتها لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالتفاوض في مسار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي ومسعى القارة الأفريقية للحصول على مقعدين دائمين بالمجلس.

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وأبدى الباعور تقدير حكومة الوحدة الوطنية لاستجابة الصين لتداعيات كارثة الفيضانات والسيول في مدينة درنة والبلديات المجاورة التي شهدتها المنقطة الشرقية في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى موقف ليبيا الداعم لتوحيد الموقف الأفريقي إزاء المفاوضات الجارية، وأنه يمكن للصين تأدية دور مهم في دعم المطالبة الأفريقية بالحصول على حقوق القارة كاملةً بمجلس الأمن.

كما استعرض الاجتماع الاهتمام المشترك لدى البلدين لرفع مستوى التعاون الدبلوماسي، وانتقال كامل فريق السفارة الصينية إلى طرابلس في خطوة مماثلة لخطوة عدد من السفارات العربية والغربية التي باشرت بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية العمل من طرابلس.

لقاء الباعور مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو يوي شي في غينيا الاستوائية.. (رئاسة الوزراء رطرابلس)

لقاء الباعور مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو يوي شي في غينيا الاستوائية.. (رئاسة الوزراء رطرابلس)