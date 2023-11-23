تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.91 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تراجع الإسترليني واليورو

كما تراجع سعر اليورو الذي قفز إلى 6.36 دينار مقابل 6.41 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 7.30 دينار مقابل 7.35 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار، وانخفض سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 279 دينار للغرام مقابل 280 دينارا أمس.